高雄市長韓國瑜罷免案將於6日進行投票，左營、楠梓區立委劉世芳表示，服務處接到很多選民請託指出，高雄最大宗教團體佛光山受到反罷韓團體影響，要求信徒不要出來投票；對此，佛光山回應表示：「子虛烏有」。

佛光山指出，佛光山信徒來自各地，每個人有不同的黨派背景，佛光山不可能去干涉信徒投票與否，外界傳聞「子虛烏有」，不知消息來源為何？

(中時 )