抹黑消息滿天飛 要求信徒不投票？ 佛光山：「子虛烏有」 16:492020/06/05 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 佛光山被指控要求信徒不要出來投票；對此，佛光山回應表示：「子虛烏有」。（林雅惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免案將於6日進行投票，左營、楠梓區立委劉世芳表示，服務處接到很多選民請託指出，高雄最大宗教團體佛光山受到反罷韓團體影響，要求信徒不要出來投票；對此，佛光山回應表示：「子虛烏有」。 佛光山指出，佛光山信徒來自各地，每個人有不同的黨派背景，佛光山不可能去干涉信徒投票與否，外界傳聞「子虛烏有」，不知消息來源為何？ (中時 ) #佛光山 #投票 #信徒 #韓國瑜 #罷免 #高雄 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 新聞 70移工集中檢疫竟隱瞞高市府 藍營痛批民進黨政府吃人夠夠 - 政治 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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