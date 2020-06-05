2020台中購物節購將於7月登場，大甲區公所提前於5日辦理「購GO大甲」啟動會活動，計有14間在地知名特色店家配合，有模彩、抽獎等獎品豐富。區長顏金源表示，大家相揪來大甲購物，希望提升台中觀光及商機，後疫情時代拼經濟。

台中購物節將於7月盛大登場，為期2個月，市府經發局表示，今年購物節不但時間比去年長，參與店家規模也從去年2萬間擴至3萬間，更集合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「台中專區」，讓民眾動動手指就宅配到府。

顏金源指出，為鼓勵民眾相揪來大甲購物，後疫情時代拼經濟，公所配合此次購物節特地於5日上午舉行「購GO大甲」大甲啟動會，由市府參議賴森林主持，在地約有400間店家參與購物節，而「購GO大甲」特別舉辦臉書線上摸彩，民眾只要利用臉書線上按讚、留言、分享區公所的購GO大甲臉書宣傳貼文，即可獲得抽獎機會。

獎品由大甲區內知名特色店家大甲蔣公路夜市、阿聰師、裕芳、大呷麵本家、大甲農會等14家提供，於7月31日、8月31日分別各抽獎一次，歡迎市民踴躍參與活動。更多購GO大甲活動詳情請上大甲區公所網站 https://www.dajia.taichung.gov.tw 或粉絲專頁查詢。

(中時 )