《屍速列車：感染半島》飛車版海報。（車庫提供）

入選第73屆坎城影展的活屍動作鉅作《屍速列車：感染半島》，5日片商與韓國同步公布最新海報，兩張海報中，群屍版海報可見姜棟元、李貞賢和其他倖存者，在成為人間煉獄的朝鮮半島上，被數以萬計的活屍大軍包圍，為了抵擋活屍們的攻擊，他們只好紛紛拿起槍械正面應戰。

另一張飛車版則可看姜棟元與李貞賢坐在殘破的車內，成群活屍拚命撲向車子試圖攻擊他們，而車外透入的陽光也令人期待是否為象徵希望的一道曙光，究竟他們是否能成功逃出這人間煉獄，令觀眾十分好奇。

坎城影展執行委員會於法國時間6月3日公布入選名單，《屍速列車：感染半島》也從兩千多部作品中脫穎而出，延尚昊導演在2016年就曾以《屍速列車》入選坎城午夜單元，這次坎城影展執行委員長蒂埃里弗雷莫就表示：「繼朴贊郁、奉俊昊導演後，延尚昊導演也是足以代表韓國的導演。《屍速列車：感染半島》是《屍速列車》十分出色的續作！」

對於正式入選本屆坎城影展的感想，延尚昊導演表示：「繼《屍速列車》後，很高興能再度以《屍速列車：感染半島》入選坎城影展，也很感謝能對《屍速列車：感染半島》的風格趣味性及時宜性產生共鳴。在目前這樣的情況下，雖然無法在這全世界最棒的影展中，好好地向各位介紹《屍速列車：感染半島》這部作品，但希望全球電影業能盡快重回軌道，總有一天想再出席令人緊張、心存感激的坎城影展。」電影7月上映。

(中時 )