悠遊卡公司與索尼公司旗下 PlayStation®4遊戲主機（PS4）取得獨家授權，推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，造成萬人空巷的搶購潮，為了讓粉絲們不再抱憾，「DS4造型悠遊卡」將採「限時不限量」並依照「預購總數」進行增產的方式於6月8日(一)上午11時起限時三天再度開放預購，讓想要入手的消費者，只要在「活動期間內成功預購」都能買到。

PlayStation®4遊戲主機（PS4）不愧是本世代史上最暢銷的遊戲主機之一，吸引力不容小覷，「DS4造型悠遊卡」6月3日預購28,000個在當天遭「秒殺」，悠遊卡公司對此向向隅的消費者表示歉意；在最棒的授權夥伴SIET的全力支持下，追加生產的悠遊卡將「限時不限量」再度開放預購DS4造型悠遊卡，期望讓人人都可買到自己想要的悠遊卡。

悠遊卡公司表示，此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」將同樣可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PC home」、「MoMo購物網」等六大指定通路預購。預購期間限定6月8日(一)上午11時起至6月10日(三)晚間11時59分止期間，預計11月中起各通路即可陸續取貨(需依照各通路取貨規範)。

(中時 )