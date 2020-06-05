台南知名檢舉達人蘇姓婦人，5日被民眾發現北上苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，先與附近攤商、志工起爭執後，在報警稱對方《公然侮辱》或觸犯《強制罪》，白沙屯拱天宮志工團在臉書上po文指出，現已有志工被告正在做筆錄，呼籲民眾不要與她起衝突。警方則表示，受理案件還在處理中。

蘇姓婦人涉嫌長期無端尋釁民眾、公務員，更對到場處理的員警或受理提告之員警動輒輕蔑嘲弄、諷刺及穢語辱罵。台南地檢署偵查發現，她從2014年迄今，檢舉或申訴員警瀆職、與他人糾紛的110報案紀錄高達上千件，認為這是對國家公權力最嚴峻的侵害，不得輕縱，日前除依《妨害公務罪》起訴，還建請法官從重量刑。

不料官司未解，蘇姓婦人5日被民眾發現北上通霄白沙屯拱天宮，疑似入住香客大樓，今日與攤商、志工及香客起爭執，竟一口氣告3人，白沙屯拱天宮志工團指出，1名志工疑因在蘇婦面前走來走去，被認為影響她拍照挨告《強制罪》，呼籲民眾遇到蘇婦，不要跟她說話、不要罵她，也不要跟她起衝突

檢舉達人北上通霄引起當地民眾議論，有民眾留言表示，她之前曾因大鬧台南宮廟，被宮廟管委會列為「永不歡迎人物」拒於門外，現在轉戰通霄人人自危。警方表示，受理報案目前還在處理中，由於蘇婦聲稱有錄音，詳細案情有待進一步釐清。

(中時 )