隨著疫情和緩，油價逐步回升，加上市場資金充沛，讓許多人將眼光投向了新興市場，希望在此找到新天地，不過，專家認為，「全球復甦狀況低於預期」以及「美陸關係緊張」，恐將成為新興市場的兩大壓力。

巴隆周刊報導，BCA Research首席新興市場分析師Arthur Budaghyan表示，儘管近期市場資金蜂擁進駐新興市場，但全球復甦狀況低於市場預期與陸美關係緊張，仍將成為新興市場的兩大風險。

Budaghyan說明，在缺少基本面支撐下，就算資產價格看似持續上漲，但終究也會以崩跌收場。同時，他指出，現在市場的漲勢來自表現不佳的股票，像是新興市場、歐洲和價值股票，恐怕也暗示這是漲勢的最後一棒，而不是開始。

其次，Budaghyan表示，雖然他們看好大陸市場，但基於美陸貿易風險加大，導致它們無法推薦任何大陸企業。他進一步提到，工業與貿易需要率先復甦，才能讓市場持續反彈，然而從陸股觀察，還沒看到這樣的趨勢。

匯豐（HSBC）分析師更示警，後疫情時代下，新興市場必須積極針對基礎建設、教育、勞動市場和醫療保健的結構和財政改革，否則就將面臨漫長的復甦。

(中時電子報)