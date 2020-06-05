松果購物(6740)5月交易額(GMV)達1.91億元，營收為0.26億元，年增11.5％，累計前5月營收為1.68億元，年成長70.95％。松果購物5月主要歸功於母親節檔期及涼夏商機帶動買氣。此外，2020年松果購物整體行動端營收佔比為77.8％，而5月APP下載量更突破300萬，顯示透過AI優化並精準投放的行銷服務有效改善用戶體驗，提升消費者下單率。

松果購物董事長郭家齊表示，未來電商市場的變化速度會愈來愈快，除了消費者會在不同的情境下進行消費之外，電商更要讓消費者在有限的時間中進行消費。松果購物自4月份起數波檔期將戰線提前開跑，以提早掌握市場的趨勢與潮流，更推出各種獨特優惠為錨點，進一步成為消費者心中的「必買」的選項。

6月松果購物邁入開站四周年，首度將開站四周年活動與618年中慶檔期結合發動促銷；今年促購活動檔期規模擴大，不但狂撒千萬購物金外，更天天推出破盤商品5折起，每逢12點、18點賠售價商品限量開賣，盼能進一步推升第2季業績成長。

(時報資訊)