央行今公布5月底外匯存底為4845.15億美元，再創歷史新高，月增27.33億美元。

5月外匯存底增加原因:一、投資運用收益；二、歐元等貨幣對美元升值，以該貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。

5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共3924億美元，約當外匯存底81%。

(時報資訊)