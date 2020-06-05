《金融》5月底外匯存底再創高 月增27.33億美元 16:482020/06/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布5月底外匯存底為4845.15億美元，再創歷史新高，月增27.33億美元。 5月外匯存底增加原因:一、投資運用收益；二、歐元等貨幣對美元升值，以該貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。 5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共3924億美元，約當外匯存底81%。 (時報資訊) # 5月底 #外匯存底 #歷史新高 也許您會感興趣 財經熱門新聞 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 跟北京翻臉撕毀貿易協議？ 外資點川普痛點 - 財經 陸美將再混戰10年 權威經濟學家警告台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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