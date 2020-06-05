華研(8446)5月營收持續低迷，單月營收0.89億元，年減38.17％；累計前5月營收5.01億元，年減14.50％。華研表示，由於藝文活動場所人流限制尚未解禁，藝人大型公開活動演出機會受限，與去年同期舉辦多場演唱會相比，演藝經紀收入減少幅度較大。但另一方面，高毛利的授權收入因新增授權對象及歌曲版權持續增加而成長，預估營收下滑對獲利表現的影響有限。隨著國內防疫逐漸解禁，華研旗下藝人也開始出席較多的商業活動，預計第3季起有機會陸續舉辦大型演出活動。

華研今年1月舉辦林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》無錫站之後，因疫情衝擊，旗下藝人的演唱會均往後順延，相較於去年4月起藝人開始密集巡迴演出的情況，今年第2季的營收下滑幅度較為明顯，然因增加Line Music、YouTube Music等音樂平台及大陸智慧音箱授權，授權收入穩定成長，降低疫情影響，維持公司獲利穩定成長。

華研前4月營收4.12億元，年減6.84％，但前4月的營業利益2.06億元，年成長達15.17％，呈現不減反增，本業獲利呈現穩定。但今年因台幣升值，帳上外幣現金部位出現未實現的匯兌損失，前4月稅前盈餘2.01億元，年減6.31％，匯兌損失未來仍有回沖的機會。

今年以來，公司持續增加藝人代言以及按規畫發行個人新作、影視原聲帶，持續累積歌曲IP，增加後續的授權收入。近日討論度與收視率同步發熱的台灣原創影集《做工的人》，是華研轉投資大慕影藝的最新作品，同時也製作發行原聲帶，並首度結合旗下插畫家馬來貘聯名推出《做工的貘》LINE貼圖，戲劇、音樂、文創的結合，發揮IP的無限可能。

隨著國內防疫措施陸續解禁，公司將審慎評估與籌畫後陸續舉辦大型演唱會活動、安排藝人商演，時間安排仍需視疫情變化而定，預計第3季起有機會重啟。

(時報資訊)