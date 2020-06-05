台塑四寶今日針對第二季、下半年展望提出最新說法，四寶認為儘管第二季在疫情關係下，多相較第一季持平或小幅衰退，但第三季起隨著全球疫情舒緩，原油價格觸底回升，經濟活動重啟下，營運可以迎來回溫。

台塑(1301)認為，隨著疫情趨緩各國陸續解封，經濟活動重啟，加上原油、輕油及乙、丙烯價格大幅反彈，帶動石化產品價格上漲，預估6月營收會高於5月，第2季營業額則和第1季持平，且第3季隨著全球疫情緩和，且進入石化產品傳統旺季，需求可望逐漸回升，加上近期原油價格已大幅反彈，將推升石化產品價格，預期在價量同步上揚情況下，第3季營收會比第2季成長，下半年可望逐季回升。

南亞(1303)表示，各國為挽救經濟陸續解除禁令，並輔以振興經濟措施，預期下游產能利用率可逐漸提升，可塑劑、丙二酚需求增加，加上原油價格回穩向上，帶動化工產品價格上揚，有利於第二季營收增加，加上大陸積極推動5G、AI、大數據等七大領域新基礎建設及防疫居家宅經濟相關產業及產品需求提升，中高階電子材料需求強勁，營收可望增加。

另外，美國新增確診人數有緩和趨勢，聚酯產品可望隨著下游逐步復工，交運量恢復營收增加，故預估6月合併營收較5月小幅成長。

至於第二季，歐美地區新冠肺炎確診人數激增，停止經貿活動，各品牌關閉實體店面，銷售停頓全球需求急凍，5月中部份地區疫情雖有趨緩，但解除限制的態度謹慎，工廠雖復工，產能利用率偏低，需求恢復有限，聚酯產品衰退幅度大。

南亞雖積極把握因疫情防控帶來的商機，及配合5G發展趨勢，掌握中高階材料持續成長機會，降低衝擊，惟整體營收仍不如預期，預估第二季營收較第一季小幅衰退，惟第三季隨著疫情可控程度提高，解封速度將加快，且伴隨振興經濟與刺激消費政策，預期市場需求將日漸升溫，第三季合併營收較第二季成長。

台化(1326)表示，綜觀第二季，由於安排石化大廠定檢，加上價格下滑，第二季合併營收將比第一季低，主要是價格下跌影響，其中售量雖有定檢影響，但仍然比第一季稍有成長。

而第三季預估會比第二季好，價格恢復是主要原因，至於量的部分，台灣地區將有成長，寧波地區因安排PTA年度定檢，而且第二季苯酚、丙酮、PS、ABS超賣，第三季回復正常，福懋也仍然萎縮，因此售量成長有限，至於經營利益，在4月谷底之後，5月起將逐步好轉。

台塑化(6505)表示，0PEC(石油輸出國組織)主要產油國於5月初達成擴大減產協議，其中沙烏地阿拉伯6月再額外減產100萬桶/日，科威特及UAE亦擴大減產共18萬桶/日，使OPEC+原計劃5~6月減產970萬桶/日上調至減產1088萬桶/日，且美國、加拿大、挪威及巴西持續增加減產量，全球6月總減產量可能高達1550萬桶/日，遠高於市場預期。加上歐美逐漸解封，全球原油供需基本面持續改善，使市場認為油市最壞情況已過，帶動近期油價上漲，台塑化預計近期石化價格因下游回補庫存，及亞洲輕裂廠定檢期到來而反彈，且原料價格維持相對低檔，輕裂廠可保持正常獲利，台塑化6月煉油廠煉量維持44萬桶/日，輕油裂解廠因設備異常而降至90%運轉。

(時報資訊)