「振興三倍券」方案正式公布後，電商依舊成為方案中唯一被排除的業別。TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會翻出數據，協會成員疫情期間相較去年同期，56.3％賣家訂單量下降，訂單下降的賣家中，下降3到4成的人數比例最多，受影響的商家，絕大部分都屬微型企業，經營規模在10人以內的小型公司。

TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長陳建弘表示，認同政府希望把振興經費花在刀口上，但使用電商作為疫情受益與否的認定方式太過粗糙，加上實務上執行困難，可能遺漏掉部份受災電商，造成不公與民怨，並徒增業者與民眾的困擾。尤其，對於一個只佔整體零售業6.7％的新數位經濟體，排除之後帶來的效益亦令人質疑。陳建弘再次強調，振興不應遺漏任一受災電商。

TiEA指出，以電商來區分是否因疫情受益的方法，暴露政府官員對數位產業運作模式的誤解，進而在政策作為上誤判，例如，許多網拍平台店家在疫情期間遭遇工廠停工無貨可出，而公司內部為維持正常營運並顧及員工經濟負擔，依舊持續支付員工薪水與成本開銷。

TiEA彙整各方會員企業主狀況後了解，電商平台具有長尾的特殊性，參與人數眾多，政府不宜單就少數大型電商營收金額成長，片面認定所有電商參與企業皆為疫情受益者而全數排除。不論實體零售或電商平台，都與上下游數以萬計的中小企業緊密關連，振興方案不應以實體或電商範圍輕易切分，將獨漏受到疫情影響的受災電商並連帶影響關聯產業。

(時報資訊)