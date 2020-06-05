距離罷免韓國瑜投票倒數不到16小時，各大陣營也使出全力催票，然而曾遭NHK認證的假新聞綠粉專「只是堵藍」竟在今天(5日)中午PO文喊話「香港手足」，指出台灣人因選罷法過了凌晨12點無法宣傳，但香港人可以，要求香港人幫忙宣傳罷韓，把韓國瑜掃地出門，PO文一出讓人看傻，網友直指已經違法選罷法第56條，更有綠營支持者也看不下去痛罵「豬隊友」、「多此一舉」。

「只是堵藍」PO文要求「香港手足」今天凌晨12點過後，幫忙宣傳罷韓投票，直到下午4點投票結束，也呼籲粉專成員幫忙貼圖給香港手足，齊心合力將韓國瑜掃出高雄，稱這樣不會違反規定。

然而根據選罷法第45條、56條來看，「只是堵藍」公然要求境外勢力介入選舉宣傳，此舉已明顯違法，離譜行為連綠營支持者也看不下去，痛批：「就算我是英粉，這也太離譜了」、「這已經違反選罷法了，版主快點徹文」、「遵守遊戲規則好嗎」、「都已經走到最後一哩路了，是有差這些？」、「這哪來的豬隊友」、「版主這樣做很不妥 太扯了」、「真的有點多此一舉了，得意忘形耍小聰明反而招人非議而已」。

綠粉專「只是堵藍」要求香港人在凌晨12點過後繼續宣傳罷免韓國瑜投票，遭網友痛批公然違反選罷法 (圖／只是堵藍臉書)

文章轉至PTT八卦版後，鄉民也怒罵：「我說那個反滲透法呢」、「可憐造謠粉專」、「這樣只會有反效果吧」、「投票就是香港手足，選局結束就踢一邊」、「人血饅頭真好吃」、「對香港心不介入，現在要人介入選舉」、「奇文共賞」、「無恥到這種境界真的太強了」、「捅人一刀再說我們是手足」、「沒事沒事，顏色正確可以原諒」、「這篇台灣價值滿到溢出來了」、「已經檢舉了」、「香港國安法通過的時候，這粉專好像都沒聲音呢」、「我挺罷韓，但這也太奧步了」。

選罷法45條：各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選

舉事務人員，於選舉公告發布或收到罷免案提議後，不得有下列行為：

一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案。

二、為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢。

三、召開記者會或接受媒體採訪時為候選人或支持、反對罷免案宣傳。

四、印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳。

五、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人或支持、反對

罷免案宣傳。

六、利用大眾傳播媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳。

七、參與競選或支持、反對罷免案遊行、拜票、募款活動。

選罷法56條：政黨及任何人，不得有下列情事：

一、於競選或罷免活動期間之每日上午七時前或下午十時後，從事公開競

選、助選或罷免活動。但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此

限。

二、於投票日從事競選、助選或罷免活動。

三、妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活

動。

四、邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第四十五條各款之

行為。

(中時電子報)