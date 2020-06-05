外資連四個月撤離。金管會5日公布5月外資及陸資合計淨匯出33.93億美元（約合新台幣1,019億元），從2月開始，外資已連續四個月淨匯出，合計181.35億美元，即有逾新台幣5,400億元撤離台股，外資加陸資匯入餘額到5月底降到1,967.76億美元，不止跌破2千億美元大關，更創51個月來的存量新低。

5月外資是淨匯出33.94億美元，匯入餘額降到1,965.99億美元，陸資則是淨匯入0.1億美元，匯入餘額達1.77億美元。

據金管會統計，今年前5月外資買進上市股票總金額約新台幣40,379.70億元，賣出上市股票總金額約新台幣47,029.53億元，等於外資前五個月累計賣超上市股票約新台幣6,649.83億元。

在上櫃股票方面，前五個月外資買進上櫃股票總金額約新台幣4,198.78億元，賣出上櫃股票總金額約新台幣4,407.31億元，外資累計賣超上櫃股票約新台幣208.53億元。

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