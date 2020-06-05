新冠疫情衝擊經貿活動，也引發人們從新思考過度肉食、過度消費的生活型態，就在台灣6月7日迎向生活解封前夕，由台灣動物平權促進會與純素世界倡議聯盟舉辦的2020年「Vegan 與社會創新研討會」，5日於台中社會創新實驗基地登場，從環境權與永續發展出發，除推廣純素飲食，也期盼經此疫情洗禮，人類能有更友善的社會創新思維。

研討會由純素世界倡議聯盟主編，同時也是台灣動物平權促進會理事的鄭執翰老師開講，主題從環境權與永續發展出發，並以人本的設計思考看社會創新大趨勢。緊接著由台大雲林分院家庭醫學科主治醫師，同時也是暢銷書「關鍵飲食」與「2012飲食密碼」的作者黃建勳醫師，來談蔬食營養的正確觀念。

講座第三場則是由台灣純素30天活動發起人吳智輝主講，他曾舉辦上百場純素街頭推廣活動，帶領超過2500位朋友體驗挑戰純素30天生活，他大方分享街頭推廣經驗與純素推廣策略分析。

而台灣動物平權促進會執行長林憶珊，則是分享動平會創立之緣起與創新。另外無肉市集創辦人張芷睿，則是分享流行純素飲食的觀念革新，純植物性飲食帶來的環境與和平等Vegan理念，並介紹無肉市集如何推廣素食消費市場，半年內創造2萬人次造訪的成功案例。

最後綜合討論則由「餐桌上的英雄」發起人黃于華小姐主持，請大家共同提出推動Vegan生活與文化的創新對策。

(中時 )