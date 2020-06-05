睦媄在片中飾演禁慾系校花。（双喜電影提供）

臺灣新生代演員楊懿軒以及香港潮男吳肇軒，兩人在電影《破處》裡飾演將滿18歲、超「性奮」的熱血男孩。片中楊懿軒與禁慾系校花睦媄交往，能看不能碰，受到慫恿之下，這對熱血兄弟原本打算透過網路約砲，希望能從男孩變男人，沒料到竟玩出人命，這對受驚不已的難兄難弟，只得再度透過網路約上郭文頤（大文）協助棄屍。

笑稱自己母胎單身的大文，近年來包含在《想見你》等戲劇的表現越來越搶眼，這回在《破處》不但有吃重的演出，更讓她獻出「第一次」！原來片中大文從網路上看到小鮮肉兄弟約能自備車子的姐姐們來一起出遊，沒料到大文開心赴約才發現竟然是要當工具人，竟要幫吳肇軒、楊懿軒聯手棄屍，她為了準備這角色，在開拍前特別去學開車，貢獻出她的「處女駕」，但開車技術老被吳肇軒抱怨。

在電影預告裡，開頭無意在制服衣縫露出內衣讓吳肇軒看呆的甜美女星睦媄，在片中成為禁慾系的代表，為了男友楊懿軒18歲生日，裸上身以公仔娃娃抱胸，獻上能看不能碰的成年禮，有「台版IU」之稱的睦媄表示，稱自己唸書的時候別的女同學看來都比她還要嬌柔美麗，自己算不上校花，終於透過角色體驗到當校花的感覺。電影7月3日在台上映。

(中時 )