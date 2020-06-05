已故巨星張國榮在電影《夜半歌聲》中演出在1930年代極受歡迎的歌劇演員，曾表示這個角色和他本人有些接近，「這角色很大膽，很努力做自己想做的事，同時也是一個很至情至性的人，我也和他一樣對愛情很執著的。」同時他也在電影拍攝時透露，想在工作節奏上做出轉變，希望可以慢工出細活。

所以為了成功演出劇中角色，張國榮特別請劇組為他找一位台詞老師指導演出，劇組花了一番功夫，終於找到國家一級演員同時也是表演教授的孫鳳琴，孫回憶起這段教學過程也深感難忘，「張國榮非常尊重老師，一見到我就先鞠個恭打招呼，還燒了3柱香，正式拜師。」

孫鳳琴最記得有一場張國榮和吳倩蓮在雨夜追逐的戲碼，兩人在零下低溫中淋雨，現場非常寒冷，她在旁聽張說台詞，在休息時間，張不顧自己淋了雨，先關心老師冷不冷，還帶著她到自己休息的保姆車上，開暖器讓她取暖，她感動說：「他真的很貼心，不管自己淋雨淋到手是冰的，還先拉著我過去暖器前烤烤身體。」

還有一場重頭戲，張國榮要演長達4分鐘的獨角戲，訴說角色10年來被毀容、躲藏度日的冤屈，台詞非常多，情緒起伏也很大，他在拍攝前和孫鳳琴順了台詞，便一次完成，沒有NG，讓孫大讚：「他不只是一個藝人了，是位藝術家。」電影上映中。

(中時 )