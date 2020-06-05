台北市長柯文哲之妻陳佩琪批評中央流行疫情指揮官陳時中不讓小明入境，違背了《兒童福利法》；陳時中反駁，「根據兒權公約所規定，兒童第一個權利主要執行者是父母，第二個是所在地國家」，台灣只是「第三順位」，所以小明是別人的事，不是台灣的事。對此，國民黨革實院長羅智強聲援陳佩琪，大酸陳時中「防疫優等生，法律不及格」。

羅智強在臉書指出，「陳時中，你身為衛福部長，是台灣《兒童福利法》的主管機關，怎麼法律這麼不及格呢？」

小明的父母都有台灣身分證，台灣有第一順位的責任；小明當時已經在桃園機場，台灣已是「所在地」，有第二順位的責任。

他指出，換句話說，前二順位的責任都是台灣，都是衛福部，都是陳時中。陳時中卻把小明推出去，說他「不要站到第一線」，這是那門子的「兒童福利守護者」？

羅智強大酸陳時中「防疫優等生，法律不及格」，還說陳時中，你的法律幕僚，要打屁股了。」

(中時 )