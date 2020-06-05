擴大自行到案專案於6月30日即將結束，阿蒂（左二）完成離境手續後，也鼓勵同鄉把握機會儘速到案。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

失聯懷孕移工阿蒂（化名）當初為了多賺點錢對前雇主不告而別，為了讓孩子光明磊落的成長，她主動向移民署投案，希望帶著腹中胎兒返鄉開啟新生活。移民署除了協助她辦理手續，也鼓勵逾期外來人口，把握「擴大自行到案2.0」6月30日最後期限儘速投案，移民署將協助平安歸鄉。

阿蒂來台將近11年，中文非常流利，失聯前在台南擔任看護照顧阿公，其實雇主一家人都對她很好，只是當初盤算著如果從事每日派遣的清潔工作，只要不休假，每天都有現金入帳，所以在工作期滿前夕離家出走。

阿蒂後悔的說，雖然當時有續聘的機會，但是仍因一時糊塗不告而別，內心對雇主和阿公感到很抱歉。

阿蒂同為印尼籍的先生原本也在台灣當移工，去年年底先行返國，目前以種植咖啡豆維生，阿蒂現在已懷孕6個多月，這些日子顛沛流離，更不時耳聞有些同鄉淪落為人口販運集團控制的對象。

阿蒂得知透過減免措施投案，僅需繳最低罰鍰新台幣2000元，往後只要經核發簽證就能再入境台灣，她表示不想用非法的身分讓寶寶在異鄉出生，因此主動向移民署南區事務大隊台南市第二服務站投案。

阿蒂說，要讓孩子光明磊落的成長，也會教他講中文，告訴他台灣是一個美麗的寶島。有機會一定帶著孩子回來觀光。

台南市第二服務站主任陳南翰表示，擴大自行到案專案兼顧防疫及維護人權，駐台北印尼經濟貿易代表處特別於桃園市及高雄市各承租1戶透天別墅，供待離境之印尼籍人士暫時居住，鼓勵逾期外來人口把握機會投案。

(中時 )