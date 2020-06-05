彰化北斗鎮鎮長李玄在（左）與妻子楊麗香兩人先後擔任北斗鎮長。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣北斗鎮的垃圾掩埋場自2017年級處於半封閉狀態。（資料照，謝瓊雲攝）

逾50噸的建築廢棄物當時被堆置在北斗掩埋場，法官認為李玄在身為「鎮長丈夫」獲妻子概括授權，具有實質影響力，認定兩人共同犯下對主管事務圖利罪。（資料照，謝瓊雲攝）

北斗鎮長李玄在前年底就職，卻涉嫌在2017年間要求清潔隊陳姓班長違法打開北斗掩埋場大門，供傅姓親友棄置2卡車的建築土方廢棄物，還被檢調查獲販賣禁用的偽農藥，彰化地院近日審理後判李應執行6年有期徒刑、併科罰金120萬元，褫奪公權4年。

對此，剛收到判決書的李玄在大聲喊冤，強調這是誤解，一定會上訴，盼最後司法還他清白；他也忍不住大嘆，「為什麼殺警察的判無罪，他以百姓身分幫忙便民服務，不貪不取、未從中牟利，卻要被判這麼重？」

根據判決書，2017年8月23日，傅男以56000元委託劉姓業者拆除自家建物，2輛滿載廢棄磚塊、混凝土塊的砂石車，直接開往北斗掩埋場，遭管理人62歲陳姓班長攔阻、拒絕進入，司機當場透過劉男與傅男以電話聯繫轉告李玄在。

54歲李玄在撥打給砂石車司機，透過手機指示陳開門讓車輛入內傾倒，後並由清潔隊員鋪平掩埋，總重達54.71公噸、因此讓傅男省下77805元處理費用。同年6月14日，彰化調查站在李經營的興農農藥行旁倉庫建物通道內，查扣3箱偽農藥。

李辯稱只是為便民服務，且身分並非公務員，未實際看過廢棄物，原以為是回收物才幫忙要求暫放，事後已清除完畢，農藥行負責人也不是他；但不被法官採信。

法官認為，李在妻子楊麗香任職鎮長期間，雖不具公務員身分，卻因「鎮長丈夫」身分獲妻子概括授權，擁「實質影響力」，與陳男共同犯對主管事務圖利罪，判處5年6月、褫奪公權4年，另犯意圖販賣而儲藏禁用農藥罪部分，判處8個月，併科罰金120萬元。應執行有期徒刑6年。

法官審酌陳姓班長具有公務員身分，非居要職、職位不高，薪資亦非優渥，僅按月領新，因李施壓而犯本案罪刑，判刑2年，緩刑2年、期間交付保護管束，褫奪公權3年。

(中時 )