顏清標今出院回台中 到鎮瀾宮拜媽祖 17:072020/06/05 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏清標幫將軍神像換彩帶。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 顏清標回到台中後，到鎮瀾宮參拜大甲媽。（陳淑娥攝） 大甲鎮瀾宮董事長顏清標上個月因肝癌及肝硬化南下高雄長庚醫院進行換肝手術後，原本預計1個月出院，由於術後恢復良好，提前於今天出院。顏清標下午在另一半侯麗娟陪同下前往鎮瀾宮參拜，向媽祖稟告平安歸來。 顏清標上個月進行換肝手術後，今天首次公開露面，他在兒女相伴下，先到沙鹿家中拜祖先，隨後前往鎮瀾宮參拜媽祖，並幫將軍神像換彩帶。 高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆曾在換肝手術後表示，顏清標是個合作的好病患，顏與他捐肝的二兒子經歷手術清醒後第一句話，互問對方情況如何，父子情深令人感動。 (中時 ) #鎮瀾宮 #顏清標 #媽祖 #手術 #肝癌 #肝硬化 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 新聞 70移工集中檢疫竟隱瞞高市府 藍營痛批民進黨政府吃人夠夠 - 政治 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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