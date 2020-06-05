顏清標回到台中後，到鎮瀾宮參拜大甲媽。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標上個月因肝癌及肝硬化南下高雄長庚醫院進行換肝手術後，原本預計1個月出院，由於術後恢復良好，提前於今天出院。顏清標下午在另一半侯麗娟陪同下前往鎮瀾宮參拜，向媽祖稟告平安歸來。

顏清標上個月進行換肝手術後，今天首次公開露面，他在兒女相伴下，先到沙鹿家中拜祖先，隨後前往鎮瀾宮參拜媽祖，並幫將軍神像換彩帶。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆曾在換肝手術後表示，顏清標是個合作的好病患，顏與他捐肝的二兒子經歷手術清醒後第一句話，互問對方情況如何，父子情深令人感動。

(中時 )