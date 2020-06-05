恒指漲1.7％ 收近三個月新高 17:002020/06/05 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指5日高開21點，報24,388點，早盤最多漲64點，隨後轉跌112點，低見24,253點後反彈，午後漲幅持續擴大。在香港財政司司長陳茂波重申會堅決捍衛聯繫匯率制度後，恒指尾盤急漲443點，高見24,810點，最終收報24,770點，漲幅為1.7％。 香港信報報導，國企指數5日收報10,066點，上漲98點，漲幅為1％。 個股方面，騰訊收跌0.2％至434.2港元，成交額居首，達到114.62億港元。匯控大漲4.2％至40.5港元。蒙牛收跌0.7％，為當日表現最差藍籌股。 (工商 ) #漲幅 #恒指 #收報 #收跌 #港元 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 即時 美企斷供華為怎麼活！ 驚爆陸晶片業力拚台積電成功模式 - 財經 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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