恒指5日高開21點，報24,388點，早盤最多漲64點，隨後轉跌112點，低見24,253點後反彈，午後漲幅持續擴大。在香港財政司司長陳茂波重申會堅決捍衛聯繫匯率制度後，恒指尾盤急漲443點，高見24,810點，最終收報24,770點，漲幅為1.7％。

香港信報報導，國企指數5日收報10,066點，上漲98點，漲幅為1％。

個股方面，騰訊收跌0.2％至434.2港元，成交額居首，達到114.62億港元。匯控大漲4.2％至40.5港元。蒙牛收跌0.7％，為當日表現最差藍籌股。

(工商 )