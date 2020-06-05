5月合併營收創新高個股搶先報，共計有義隆（2458）、神基（3005）、信邦（3023）、鈊象（3293）、熱映（3373）、上緯投控（3708）、茂林-KY（4935）、譜瑞-KY（4966）、立積（4968）、信驊（5274）、杰力（5299）、立衛（5344）、耕興（6146）、聯茂（6213）、瑞耘（6532）、鈺太（6679）、勤誠（8210）。

5月合併營收年增率最高有熱映243.09％，其次依序有茂林-KY的142.87％、信驊85.72％、立積81.71％等。

(工商 )