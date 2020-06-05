「防疫模範生，顧好境外生！」「分批入境，全數回台！」新冠肺炎疫情爆發至今將近半年，儘管台灣疫情趨緩，2萬6000名陸港澳、僑生及外籍生仍被困於境外。境外生權益小組5日下午在教育部門口遞交陳情書，要求行政院及教育部開放應屆畢業生6月底入境，其他境外生7月分5批（以每批隔離期14天計算）入境，9月14日下學期開課前讓境外生全數返台。

外傳教育部原本擬定最快7月解禁，採「分批、疫情輕微、學位生」為優先對象。不料行政院3日跨部會會議後「髮夾彎」，教育部4日表示要等全球疫情更趨緩再檢討開放時機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日下午表示「等境內鬆綁比較穩定了，再逐步開放境外」。早已開始準備檢疫宿舍及各項入境事宜的大學為之跳腳。

境外生權益小組成員阿草表示，台灣檢疫量能早已足夠，5月底開始不斷有大學校長、學生呼籲讓境外生返台，不知道教育部至今在拖延甚麼？他並從3項數據打臉台灣不讓境外生返台的託辭。

第一，以檢疫床位數來看，各大學只要利用暑假就能完全消化境外生分批返台隔離，甚至不需要動用到防疫旅館。例如台大境外學位生2976人，以平均41％未返台計算，共1220人未返台，分5批每批244人，而估算台大有1518間隔離房間，境外生只用到16％的隔離房間；就算是房間數最緊張的弘光科大，僅46個隔離房間，但也完全足夠校內每批31名境外生入台。

第二，以境外生來源地疫情來看，目前歐美和南美疫情嚴重，但台灣境外生主要來自陸港澳和東南亞，10大來源地當中，越南、大陸、港澳、泰國、蒙古5月單日新增個案都是個位數，澳門更是零新增。

第三，以邊境流動情況來看，2萬6000名境外生聽起來很多，但跟台灣過去2個月入境人數（4月2萬3000人、5月2萬2000人）相去不遠。因此若全部境外生分5批，每批5200人，每校平均每批只要接回36人，說「境外生返台會產生衝擊」，不成理由。

港生拉拉表示，之前考量到台灣可能檢疫量能不足，境外生一直在等待和忍耐。境外生不是自私，也不希望因為自己入境而為台灣帶來風險，「這是我們愛台灣的方式！」此刻是最好的時機，現在不開放，何時開放？台灣作為防疫模範生，有責任顧好境外生，做世界的楷模。

交大碩四境外生Krystie來自馬來西亞，她表示馬來西亞確診人數高達8000多人，不了解為何大馬學生只要買到機票就可以返台，陸港澳生卻不能返台？「台灣號稱的零確診，其實是建立在剝削境外生的基礎之上。」

政大傳院院長郭力昕表示，傳院有博士陸生寒假去越南做田野調查，但因為國籍關係不能返台，4個月來從越南流浪到泰國。這類人在第三地的境外生每個學校都有，「政府只因為學生的國籍而不去看其旅遊史，簡直是莫名其妙！沒必要防疫防到這種地步！」他痛批政府因為被歐美誇獎防疫成果就暈頭，沒看到陸港澳學生在兩岸扮演的重要角色。

教育部主任秘書朱楠賢最後出面接下陳情書，他表示教育部已向行政院跨部會協調會議提出規劃，但跨部會會議初步結論認為因應國際疫情，仍需嚴管邊境風險，暫不開放境外生返台；後續將根據國際疫情及檢疫量能隨時檢討開放時機，行政院會擇日再開跨部協調會議，教育部將依照其結論來辦理。

(旺報 )