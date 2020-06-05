CBRE世邦魏理仕發佈了《2020全球生活報告》，對全球39個重點城市2019年住宅市場數據與發展趨勢進行綜合對比與解讀。其中，香港、上海、深圳和北京再次躋身全球住宅價格排名前十城市。

報告顯示，2019年全球住宅價格排名前十的城市分別為：香港、慕尼黑、新加坡、上海、深圳、北京（城區）、溫哥華、洛杉磯、巴黎和紐約。最高的十大城市中，有一半位於亞洲，香港仍是全球房價最貴城市，上海、深圳和北京的住宅套均價格也再次躋身全球前十，分列第四、第五和第六位。

調研結果顯示，39個城市的市場中，有31個城市的住宅價格有所上升，但平均漲幅只約為上一年水平的一半。報告指出，價格增速的普遍放緩，也在一定程度上反映出各類降溫措施實施後樓市逐步趨穩，房價過快上漲勢頭得到有效抑制。

此外，2019年，住宅租金最高的十大城市分別為：紐約、阿布達比、香港、新加坡、洛杉磯、都柏林、吉達、杜拜、倫敦和利雅得。針對住宅租賃市場的調查結果表明，十大房租最貴城市榜單中，中東城市佔據四席。

值得一提的是，在全球住宅租金漲幅最高的十大城市中，排名前五的城市分別為里斯本、開羅、多倫多、伊斯坦堡、班加羅爾，年同比漲幅分別為16%、8%、7%、6.7%、6.5%。

除了住宅相關價格，報告還對一些日常消費數據作了調查。比如，深圳、北京、上海一杯咖啡的價格在4.30美元左右，分列「咖啡榜」第七至九位，與排名首位的迪拜價格差距不到1美元。而從健身會費來看，上海在內地的三座城市中，價格最高，以每月53.64美元排名全球第十一位。此外，北京、上海、深圳三城中等檔次餐廳兩人用餐費用均為28.6美元，位於榜單28名之外，價格不及排名首位的紐約三分之一。

(中時電子報)