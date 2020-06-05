新冠疫情逐漸好轉，運動賽事也逐漸開放，全國最多高中參與的高中籃球聯賽(HBL)乙級決賽，將於6月6日至10日在板橋體育館開打，HBL乙級男、女組共有395隊參賽，決賽由8強爭奪最後冠軍。衛冕軍男子組台東高中、女子組小港高中都成功晉級，期待達成連霸。

在籃球賽事的空窗期，加上球迷許久無法進場看球，HBL乙級決賽自然受到關注，如今疫情緩和，HBL乙級決賽將開放觀眾入場觀賽，配合政策以實名制登錄方式入場，觀眾需攜帶有照片證件進行查核，並全程配戴口罩，場館內禁止飲食。

6日的決賽，男女8強隊伍與去年相比「大洗牌」，首次進入決賽就有4隊。男生組共有278隊參賽，8強由竹林中學、錦和高中、基隆海事、興華高中、嘉義高中、新化高工、高師附中、台東高中爭冠。

女子組女生組共有117隊報名，8強由能仁家商、永春高中、內湖高中、新竹高商、龍津高中、台南高商、小港高中與台東高商角逐后座。永春高中、龍津高中、新竹高商都是首次進入決賽。

HBL乙級決賽登場，受到關心高中籃球的球迷的矚目，6日至8日下午4場將轉播，9、10日則是全天都有轉播，球迷可以至快樂電視APP、YO!SHOW直播官方網站、博斯運動台，還有YO!SHOW直播、MOE Sports的YouTube頻道觀看。

(中時 )