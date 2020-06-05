宏達電(2498)今(5)日公布5月合併營收，營收3.97億元，月增逾3成，宏達電除持續布局VR軟硬體外，對於台灣即將開台的5G，也和電信龍頭中華電(2412)加強合作，站穩先發地位。

宏達電5月合併營收3.97億元，月增33.58%、年減47.28%，前5月合併營收20.24億元，年減52.81%。

宏達電除持續布局VR外，也抓緊5G商機，在VR方面，宏達電為滿足消費者對VR設備的各種需求，也讓VIVE Cosmos使用者能依手上現有設備進行不同組合選購，於5月14日開賣「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板(External Tracking Faceplate)」，能讓VIVE Cosmos的使用者同時享有便攜性及OUTSIDE-IN精準的追蹤效果。

除在VR硬體上著墨，宏達電也持續擴大VR內容生態圈，實現VIVE Reality的願景，宏達電於5月18日宣布啟用商用立體容積攝影棚，這也是亞洲的第三座4DView容積攝影棚，容積攝影是下一代影像新技術，打破傳統掃描建模，以更快速的方式建立具有體積維度的立體影像。

棚內藉由8支立柱，32個鏡頭，在1秒內擷取30到60個動態立體影像，結合VR技術，運用於電影、戲劇、音樂、電玩及文創等產業中，將驅動內容有更巨大的創作自由，未來還計畫推出虛擬演唱會，相信虛擬世界將能更廣泛地取代實體活動。

除深耕消費者領域，宏達電亦持續蹲點經營VIVELAND虛擬實境樂園，實際展示虛擬實境商業運用的無限可能。VIVELAND除展示宏達電自家開發的遊戲，也持續引進代理國外最新的遊戲體驗，5月25日宣布取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《黑獄逃生》(The Prison)代理權。

《黑獄逃生》為VIVELAND於2020年推出的首款密室逃脫遊戲，已於台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOTXVIVELAND同步上線

面對5G新浪潮，宏達電也和中華電加強合作，除了日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識，雙方更於5月14日宣布，將攜手打造VR創新應用服務，布局5G多元內容。

(時報資訊)