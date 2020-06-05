由鄭有傑執導，莫子儀、陳淑芳等人主演的國片《親愛的房客》，故事探討親情和寂寞人心，主角莫子儀飾演同志鋼琴老師，劇情意外撞上「同性約砲」時事話題，他5日出席台北電影節入圍記者會，被問到會不會使用手機交友軟體？他表示自己從沒使用過。

莫子儀形容自己是3C遲鈍男，也是近幾年才開始用智慧型手機，「我之前都是拿Nokia，第一支智慧型手機是徐譽庭導演送的。」問他最常使用何種App，他也直白回答是通訊軟體what's app，平常聯絡工作用。

至於片中角色約砲一事，莫子儀解讀是因角色太孤獨，只能藉由這個行為尋求慰藉，「不僅是性慾上的宣洩，也是對思念的釋放，是愛跟痛纏繞在一起的表達。」他有一場與王可元激情床戰的全裸戲，由於沉浸於角色情緒，並沒有太多顧慮，現場放心讓鄭有傑把控，所以只拍了2次就OK。

飾演房東太太的陳淑芳被問到是否能接受片中兒子喜歡男性？她笑說：「我都82歲了，怎麼不能接受？」如果是自己的子女愛上同性，她也只叮囑說：「都成年了，一切都要自己負責。」另她稱讚飾演孫子的童星白潤音演技自然，且現實中年僅10歲的白潤音，鋼琴領悟力竟還比飾演鋼琴老師的莫子儀高。電影預計今年秋天上映。

(中時 )