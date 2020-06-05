高市衛生局長林立人表示，今天詢問中央才得知是70多名移工集中檢疫。（柯宗緯攝）

高雄市議會國民黨團今（5）日召開記者會炮轟中央，6月1日起一連兩天，高雄有70多位移工被送往營區集中檢疫，高市府卻被中央蒙在鼓裡，憂心恐成防疫破口，屆時責任算誰的？更痛批「吃高雄人夠夠」，高喊防疫不該分顏色，「中央地方一條心，團結防疫100分」。

地方里長今出面指出，昨天下午5時許有里民散步途中，行經這處營區，聽聞廣播喊說「裡面的人不要跑到走廊去，不然就要罰30萬！」她聽到訊息後，擔心出現防疫破口，嚇得通報里長，里長再致電轉達轄區議員了解。

高市議員宋立彬指出，接獲里長通報後，立即詢問高市府衛生局等相關單位，卻沒人知情，很遺憾防疫該是一條心，「不應該市長姓韓就這樣」，防疫要中央、地方一起共同努力，如果有確診移工真的跑出來了，請問責任算誰的？市民情何以堪？

高市議員邱于軒認為，個人不能理解，為何會發生這樣的事情，等同把相關風險放在高雄市，如果中央、地方無法共同合作，像是之前敦睦艦隊疫調事件也是一樣，她不樂見防疫有政治性考量，希望中央對高雄市友善一點。

高市議員李雅靜也說，防疫應該是將疫情降到最低，中央跟地方應該互信、互助，最後才會互惠，而不是「你防我，在那邊躲貓貓」，造成地方疫情破口，國民黨在此嚴厲譴責。

衛生局長林立人回應，今獲報後，向中央查證才知道6月1日、2日透過移工專案申請許可入境，之後安置在高雄這處營區，並分兩批進來，總共70幾位移工，事前事後高市府的確不知情。他再次呼籲中央、地方攜手合作，把防疫得更好，目前也取得窗口，未來會與中央密切聯繫。

(中時 )