號稱台北市最後一塊處女地-北投士林科技園區，吸引不少大型建商在這兩年陸續進場卡位，上市建商達麗建設（6177）今（5）日也首度「錢」進北士科園區，砸下17億70,36萬元，向暘潤開發投資公司買下1,500.31坪土地，將開發住宅大樓對外出售。

達麗建設經營企劃室特助暨發言人陳志豪今（5）日表示，達麗今天公告以17.7億餘元，自向暘潤開發投資公司手中，買下1,500.31坪的土地，主要是看好北士科的發展潛力。

(工商 )