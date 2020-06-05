達麗建設「錢」進北士科園區 砸17.7億購地 17:182020/06/05 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （達麗建設「錢」進北士科園區卡位，砸下17.7億元購置1,500坪土地。圖／蔡惠芳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 號稱台北市最後一塊處女地-北投士林科技園區，吸引不少大型建商在這兩年陸續進場卡位，上市建商達麗建設（6177）今（5）日也首度「錢」進北士科園區，砸下17億70,36萬元，向暘潤開發投資公司買下1,500.31坪土地，將開發住宅大樓對外出售。 達麗建設經營企劃室特助暨發言人陳志豪今（5）日表示，達麗今天公告以17.7億餘元，自向暘潤開發投資公司手中，買下1,500.31坪的土地，主要是看好北士科的發展潛力。 (工商 ) #達麗 #達麗建設 #卡位 #北士科園區 #坪土地 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 即時 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 美企斷供華為怎麼活！ 驚爆陸晶片業力拚台積電成功模式 - 財經 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。