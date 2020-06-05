疫情緩，彰化家扶開始愛心募捐活動。（吳敏菁攝）

伸港福興宮和議員賴清美，連續13年捐贈愛心粽。 （彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

受到疫情衝擊，民生經濟大受影響，社福團體更是苦主，彰化家扶統計疫情最嚴峻期間，每月減少百萬元募款，總算疫情緩了，愛心粽等逐漸讓愛升溫；彰化家扶指出，2009年推出消費券，收到164萬元愛心消費券，這次振興券還綁信用卡，是否衝擊捐款意願？還待考驗。

2008年金融海嘯衝擊經濟，2009年發行消費券，每人3600元，當年排富議題成納入激烈討論？最後人人有獎，不少人都發揮愛心，覺得自己夠用了，願意把這分消費券捐出去，也有些人對此政策「不買帳」也捐了出去，彰化家扶指出，當年獲捐愛心消費券特別地熱烈，一共收到164萬元。

這些消費券都發給南彰化受扶助家庭，每戶2000元，怕有些家長拿去買菸酒，孩子們未能蒙受其惠，特別約在開學前，和賣場合作，在社工陪同下，由家長帶著孩子選購需要文具、書包和食物，家長欣慰、孩子們也很歡喜。

王震光表示，這次要發行振興券，不少愛心民眾已經預約要捐出來了，只是不知捐1000元，可以真的倍增3倍價值嗎？怎麼捐，是直接捐面額，還是有合作廠商，捐贈物資好嗎？疑問不少，還待方案更明朗。

彰化家扶指出，財政部已經表示，民眾支出1000元，換到三倍券實際有3000元的消費效益，可全額列入扣抵，愛心和節稅利益都變三倍，真得盼捐贈衝3倍，一起照顧亟需的家庭一把。

(中時 )