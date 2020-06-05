在新埔國小的玉山圖書館，提供具有親和力與童趣的閱讀情境。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府與玉山銀行及玉山志工基金會長期推動玉山黃金種子計畫，5日在新埔國小舉辦玉山圖書館落成典禮，玉山室內樂組曲揭開序曲及學生的小提琴及熱舞表演，一起迎接嶄新圖書館。

教育處副處長蔡淑貞感謝玉山銀行及玉山志工基金會的資助，使新埔國小成為本縣第九座玉山圖書館，提供學生一個具有親和力與童趣的閱讀情境，更加優化學校閱讀情境。

教育處指出，竹縣推動閱讀教育不遺餘力，縣府每年編列500萬元採購中小學學生優良課外讀物圖書，全面充實各校圖書資源，也於竹北市博愛國小及竹東鎮中山國小設置數位愛的書庫，成為數位閱讀教學推廣中心。

108學年度起，推動全縣小一及國一新生入學辦理「健保卡借閱證」服務，並透過「圖書通閱」服務，縮短學習的城鄉差距。

玉山銀行財富管理事業處副總鍾德明表示，本次為玉山銀行在全國所設的第153座玉山圖書館，目標希望達到200所，提供學校圖書館軟硬體設施、書籍、視聽設備，透過空間改造國小閱讀環境與美感教育，提升學童閱讀品質與閱讀風氣。

新埔國小校長邱曉音表示，新埔國小非常重視閱讀習慣與閱讀理解能力的培養，除有語文護照鼓勵孩子閱讀外，每週一、四晨光時間實施全校閱讀，感謝玉山銀行、玉山志工基金會的肯定，幫助學校規畫與改造圖書館，打造這座溫馨有活力、人性有童趣的圖書館。

(中時 )