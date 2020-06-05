前副總統陳建仁伉儷、靜宜校長唐傳義、東海校長王茂駿與兩校教職員生，共同為新冠肺炎疫情、國家社會和諧及兩校發展祈禱！（陳世宗攝）

陳建仁強調，因應第二波疫情來襲，「快速篩檢、抗病毒藥物及疫苗的整備」是當務之急。（陳世宗攝）

陳建仁分享印度修女德蕾莎以健康照護及愛與和平為志業；荷蘭神父達米盎效法耶穌基督的無限大愛，為照顧痲瘋病人捨棄生命的故事。（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義（左）特別撰寫藏頭詩，致贈前副總統陳建仁（中）。（陳世宗攝）

具有24年歷史靜宜與東海大學「聯合祈禱會」，5日在靜宜大學「主顧聖母堂」舉行！前副總統陳建仁伉儷、靜宜校長唐傳義、東海校長王茂駿與兩校教職員生，共同為新冠肺炎疫情、國家社會和諧及兩校發展祈禱；陳建仁強調，因應第二波疫情來襲，「快速篩檢、抗病毒藥物及疫苗的整備」是當務之急。

「靜宜與東海聯合祈禱會」由靜宜校牧楊安仁神父主禮、前副總統陳建仁證道，共同為兩校防疫工作、為防疫的醫療人員、政府官員及在疫情中過世的靈魂祈禱。

靜宜大學校長唐傳義表示，「靜宜與東海聯合祈禱會」今年邁入第24年，靜宜與東海兩校位置比鄰，同以基督宗教為創校理念，藉由聯合祈禱，聯繫兩校感情，為社會注入溫暖與祝福。

唐傳義說，今年新冠肺炎疫情席捲全球，恐慌與悲傷蔓延全世界，造成的傷害不亞於戰爭。面對疫情，也讓我們看到愛無所不在，只有愛和互助才是解方！今天為祈禱會證道的前副總統陳建仁，也是愛的見證，他用公衛專業守護台灣人民，為保障人權和國家權益而奔走；他以聖經「不是受服事，而是服事人」的精神，為全國人民燃燒自己。

陳建仁指出，上主成就一切，遠超我們所求、所想的；生、老、病、死是生命必然歷程，瘟疫、戰爭、饑饉、死亡，也一直在人類歷史重演。

他以英國「伊姆村」為例，1665年夏天，一位裁縫師助手因「黑死病」離世，其他家人也相繼染病身亡。村民擔心疫情蔓延，繼而摧毀其他城鎮，選擇「實行隔離」。牧師同時採取其他防疫措施，改在戶外舉行禮拜、村民將泡過醋，具「淨化」的錢幣，放在村子周圍的石頭上，和村外居民換取食物等。這場疫情歷經一年多結束，伊姆村民的故事被後人記述，成為拯救更多人性命的義舉。

「審慎以對、迅速應變與超前部署」是台灣面對全球嚴峻的疫情，贏得各國掌聲的重要原因！陳建仁說，台灣有完善的防疫措施與調度，加上政府與相關產業齊心合力，並發揮資訊科技軟實力、口罩製造硬實力，及疫調、口罩實名制配發等政策，成功在防疫扮演關鍵角色。

科技創新與彼此關懷，也是戰勝傳染病的妙方！陳建仁分享日本京都「建仁寺」兩足院的典故，兩足象徵「智慧」及「慈悲」，這也成為傳染病防治的兩大良方。「智慧」是新病原、新試劑、新疫苗、新藥物的創新研發；正直誠實、關懷萬事萬物，及增進人類的福祉就是「慈悲」。

陳建仁也分享印度修女德蕾莎以健康照護及愛與和平為志業；荷蘭神父達米盎效法耶穌基督的無限大愛，為照顧痲瘋病人捨棄生命的故事。

因應第二波COVID-19侵襲的整備，陳建仁指出，「快速篩檢、抗病毒藥物及疫苗研發」是當務之急！世界安寧基於人人健康，要密切監控國際及國內疫情、加強邊境檢疫、強化TOCC填報正確性，並落實病例隔離治療、醫院感染管控。民眾要誠實接受疫調，並落實居家隔離、檢疫、自主健康管理。養成量體溫、勤洗手、必要時戴口罩的良好習慣。機關公司需規劃分地分時上班，及保持社交距離、避免群聚活動等。讓我們同心協力、團結一致，恢復平安喜樂的生活！

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