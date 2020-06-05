董至成日前上中視《我愛冰冰Show》，節目聊到離婚話題，他自嘲當時結婚找瓜哥和秀秀當證婚人，「他們為我們蓋的印章，第2年他們就離婚了」，如今自己也離婚，自嘲當時找錯證婚人，不過也得出結論「離婚的人容易紅。」舉例菲哥、瓜哥，以及節目主持人白冰冰等都是，主持人陽帆一聽董至成這麼說，反應很快，「我先去辦一下」眾人聽了則笑歪。

看似對於自己的婚姻狀況很看得開，董至成卻2度在節目上落淚。陽帆和來賓劉錫明合唱〈你怎麼捨得我難過〉時讓董至成紅了眼眶，陽帆見狀便請他到舞台中間挑戰「疾速落淚」，董至成發自內心對兒子喊話，「想跟最親愛的兒子說，你是我這輩子唯一的兒子，當然最愛你的一定是我，我愛你，叡叡。」真摯父愛也感染在場的來賓。

董至成與主持人白冰冰合唱〈無言的結局〉，歌詞唱到心坎讓他情緒激動再度落淚，「我對家裡還是有情有愛的。」同場來賓還有前陣子已離婚的何妤玟，被問到是否是自己要求太多，何妤玟則說，「我有想過，但你不能妥協在一種不被愛的環境裡。」白冰冰則說，「人家問有沒有純友誼，當然有，結婚30年後，純得不得了，一點邪念都沒有，你老公沒癢沒去找女人，就很好了。」婚姻話題引起不少討論，這集來賓似乎也很巧合，除了董至成、何妤玟，司馬玉嬌、張瀛仁等剛好也都已離婚。

《我愛冰冰Show》蒙面歌手單元深受觀眾喜愛，不時都會邀來稀客，像是久未在台灣上節目的劉錫明，這次因疫情回台剛好有空檔，他的出現讓白冰冰驚呼，近年來他幾乎都在大陸拍戲，參與演出的陸劇《白髮皇妃》也正在中視熱播，演技精湛的他和陽帆順勢來一段情境劇，兩個大男人還互拿拖鞋打頭，犧牲頗大，讓錄影現場笑料不斷，精彩內容預計本週六6日晚間8點在中視《我愛冰冰Show》播出。

董至成日前婚變，在中視《我愛冰冰Show》節目中二度落淚。（中視提供）

中視《我愛冰冰Show》邀請劉錫明（中）。（中視提供）

何妤玟（左）、張文綺上中視《我愛冰冰Show》節目。（中視提供）

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