中印邊界拉達克地區5月初兩方守軍發生大規模鬥毆衝突，雙方各增派部隊並進行談判，緊張情勢至今未解除。圖為網路傳出兩軍對峙的現場圖片。（圖／微博）

對於中印邊境對峙，美國總統特朗普（Donald Trump）上周發推文稱，美國準備、願意且能夠調解或仲裁中印邊界爭端，但大陸與印度同聲拒絕了川普的提議，確實讓川普臉上無光。

大陸與印度在邊界上的衝突隨著新冠疫情在全球大流行而轉趨尖銳，印度趁著美中關係快速惡化時在邊界上展現強硬姿態。由於印度是美國印太戰略的一部分，在戰略上配合美國遏制大陸在印太地區的軍事擴充，但也有其獨立外交政策的傳統與地緣政治考量，不會完全與美國站在一起，特別是在川普與幾乎所有盟國關係疏離之際更是如此。

據《多維新聞》引述美國CNBC評論員分析稱，大陸與印度不太可能在喜馬拉雅高山邊界爭端問題上尋求美國介入調解。公共政策智庫美國企業研究所常駐研究員薩達南德．杜梅（Sadanand Dhume）說：「我認為雙方都不希望有任何形式的外部調解。」「即使中印在喜馬拉雅山地區有著世界上最長的未解決邊界，但在很多方面，兩國在確保這類緊張局勢不會蔓延成衝突方面有著良好記錄。」

報導指出，多年來中印應對邊境衝突摩擦也已形成成熟機制，包括撤軍和對話等技術手段，目前兩國都受疫情衝擊，往後國內與國際經濟情勢充滿不確定性，雙方也都會以經濟重啟為重。

目前從印度媒體透露，中印軍方代表計畫6月6日在拉達克地區舉行中將級別高層會談，印方代表是駐紮在列城的印度第14集團軍中將哈林德．辛格（Harinder Singh）。消息人士稱，印方將在會談中提出具體建議，以緩和班公錯、加勒萬河谷等地區的緊張局勢。

報導稱，雙方目前在各層級至少舉行了10輪談判，但皆未取得成果，未來可能會參考2017年解決「洞朗對峙」的模式來開啟外交談判。

印度政府消息人士稱，印度陸軍已增派部隊與重型武器至拉達克東部地區，以對等應對大陸在該地所採取的「進攻性姿態」。雖然磋商期間雙方部隊有「稍微後撤」，但軍事對峙氣氛仍極嚴峻。印軍除部署山地榴彈炮之外，也積極興建供噴射式戰機緊急起降的跑道，並在昌迪加爾和古瓦哈提新建立兩個指揮部力。

據悉，印軍與解放軍5月5日和9日在拉達克地區班公錯湖及錫金中印實控線一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，大陸又增兵5000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科和加勒萬穀等地的4、5個衝突對峙點，緊張局勢一直持續至今。

(中時電子報)