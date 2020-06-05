33歲熊姓男子今（5日）上午駕駛市價900餘萬的BMW i8跑車，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因駕駛不慎自撞路邊護欄。（翻攝照片）

33歲熊姓男子今（5日）上午駕駛市價900餘萬的BMW i8跑車，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因駕駛不慎自撞路邊護欄，造成熊男全身多處挫傷，所幸送醫後無生命危險，熊男酒測值為零，跑車為熊男所有，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )