千萬BMW超跑北宜自撞 駕駛挫傷車頭全毀 17:212020/06/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲熊姓男子今（5日）上午駕駛市價900餘萬的BMW i8跑車，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因駕駛不慎自撞路邊護欄。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 33歲熊姓男子今（5日）上午駕駛市價900餘萬的BMW i8跑車，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因駕駛不慎自撞路邊護欄。（翻攝照片） 33歲熊姓男子今（5日）上午駕駛市價900餘萬的BMW i8跑車，行經新北市石碇區北宜公路26.6公里處，疑因駕駛不慎自撞路邊護欄，造成熊男全身多處挫傷，所幸送醫後無生命危險，熊男酒測值為零，跑車為熊男所有，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #跑車 #駕駛 #北宜 #bmw #公里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 喵星人卡汽車底盤 「警」民聯手救援 - 社會 陸冷血夫掐死正妹妻「冰屍105天」 自首仍判死 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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