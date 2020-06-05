針對《聯合報》報導稱「交通部提名王義川任高鐵獨董遭擋、龍團隊插旗交部」等情節，交通部今（5）日嚴正澄清，部長林佳龍並未推薦王義川擔任高鐵獨董，更遑論「遭擋」。對於報導中不實內容，交通部表示遺憾，盼正視聽。

交通部指出，交通部所推薦的新一屆高鐵獨立董事，皆為專家學者或前交通部長，並未推薦過王義川，亦未呈報或請示行政院，相關報導與其所稱「遭蘇院長否決」均屬不實內容。

此外，交通部指出，林佳龍去年一月上任部長後，認為高鐵獨董薪酬過高，即指派交通部政次王國材協調改善，並於去年四月起減薪（年薪自180萬元減至72萬元），「年薪兩百多萬元」之事已因林部長改革後大幅調降。

至於報導「龍團隊插旗交部」乙節，交通部表示，相關人員均為公職文官平轉，過去一年多來與基層同仁共同推動政務及改革，相關努力禁得起檢驗、亦可受公評。林部長認為文官人才是屬於國家和全民的，重點是適才適所、發揮所能。

此外，交通部推薦中華郵政公司董事，均為未領薪酬之兼任無給職，盼借重相關董事之長照、勞資協調、產業發展等專長，協助郵政公司營運及促進勞資關係優化，並發揮郵政公司閒置空間活化及據點、通路遍布全台之優勢，配合政府推動長照的政策目標，報導稱其「寄生」交通事業，顯不公允。

(中時電子報)