台北市長柯文哲今赴北市議會市政總質詢，被市議員戴錫欽對中央推出振興三倍券看法，柯文哲說，振興券犯了戰略錯誤，沒有國家經濟升級轉型的戰略概念，政策最大問題是逼迫每個縣市自己加碼，造成政策混亂，「那很簡單北市以財力把65歲以上（敬老卡）再加1000，其他縣市怎麼辦？」

戴錫欽質詢時問柯，三倍券7月15日上路，北市要不要加碼？柯說，敬老卡比較簡單，65歲以上長者應該會加碼，他也思考怎麼趁機把台北通、悠遊付、悠遊卡等台北ICT基本建設做起來，不過坦白講，時間還太急。

副市長黃珊珊說，下禮拜會盤整北市資源，讓北市商圈、夜市、市場配合三倍券，把錢留在北市。

戴錫欽也建議，市府振興預算日前已追加5億，1到4月北市府各局處因防疫保留預算1億2514萬，不希望浪費，但運用要符合預算法規定，如果符合預算法規定，建議整合起來，投入振興資源。

柯文哲表示，他認為可行；黃珊珊也允諾，會盤點相關資源投入振興。

(中時 )