美元進入6月開始出現貶值走勢，非美貨幣走升。央行外匯局局長顏輝煌今表示，全球不確定因素仍多，匯率由市場決定。近期美股走高主要是反應資金行情而非基本面，而歐元今天再走升，則是受到歐央加大QE購債計畫，進一步的寬鬆貨幣政策。

顏輝煌指出，5月外資在台股上市櫃賣超約1600億台幣，淨匯出約33.94億美元，但歐元兌美元升值2%，澳幣兌美元升值1.6%。資本市場如美股，目前因全球央行採寬鬆貨幣政策，股市反應資金行情。

歐元兌美元在5月已經轉為升值，今天又再升抵1.135元。顏輝煌指出，歐洲央行宣布大流行疫病緊急購債計畫(PEPP)再增加6000億歐元至1.35兆歐元。市場反應寬鬆貨幣政策刺激下，歐元區經濟可望好轉，因而帶動歐元再度走升。

加計低利貸款，歐央迄今宣布將採取的貨幣刺激總規模已逾2.5兆美元，逼近聯準會的約3兆美元。ECB同時指出，PEPP下所購債券到期後的收益再投資，至少會延續至2022年底，且將保持每個月200億歐元的購債步調。利率決策方面繼續按兵不動，基準利率仍凍結在零水位，存款利率停留在負0.5％。

(時報資訊)