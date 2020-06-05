4月因疫情影響，喬山(1736)營收降到低點，5月各國陸續重啟經濟，營收開始回溫，5月合併營收18.5億元，月增11%，年增1.6%。喬山指出，下半年即將進入到健身器材產業旺季，在外部干擾因素逐漸減少的狀態下，預估營收會逐季放大，越來越好。

因應新冠肺炎疫情爆發，全球健身房自3月下旬起陸續停業，現在各國疫情獲得控制，全球各地陸續傳來解封好消息，健身房業者依當地政府指示逐漸開門迎客。此復甦現象已反映在喬山的5月商用營收表現，月增達27%，且營收佔比已回到占健身器材整體營收5成以上；6月預計會有更多的健身房會開門營運，將可再進一步拉升喬山商用器材營收。

另一方面，由於消費者在家運動、保持健康的意願提升，家用健身器材銷售持續大幅度成長，北美區家用部門營收較去年同期依舊維持翻倍的成長力道，集團整體家用營收在5月年增98%，且喬山也機動調整產能，並加速拉大越南新廠產能，藉以提升集團毛利率。

各國陸續重啟經濟後，目前觀察到各地健身房會員回流的比例很高，全球最大連鎖健身房星球健身房(Planet Fitness)對外表示，截至5月底已在美國30個州重新開放旗下800家的健身房，且僅有少數的會員流失。

在歐洲，Pure Gym在5月中旬在瑞士健身房重新開放，其會員維持率也高達9成，這2間大型連鎖健身房5月重新開放後，在社交距離的要求下，初期會員出席率就已達到了2019年水平的60%至70%。顯現會員對於健身房的需求與運動習慣依舊存在，在各國政府明確的防疫要求以及健身房界者與會員的相互配合下，預期運動健身產業將很快的重返成長軌道。

(時報資訊)