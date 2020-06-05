新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天指出，該國就業市場因新冠肺炎疫情受到前所未有的衝擊，初步預估2020年新加坡失業人數可能破10萬，這是自2003年SARS疫情爆發以來的新高。

他指出，新加坡民眾不應該認為每份工作都能保得住，但政府將竭盡全力保住可行的企業，以保國人的飯碗。

新加坡《聯合早報》報導，王瑞杰在總結我國今年第四份財政預算案辯論時，描述了因疫情而將受到重挫的就業前景。2003年SARS疫情爆發時，新加坡年均居民失業人數（包括本地人和永久居民）創下9萬1000人的紀錄，而王瑞杰指出，這次疫情將帶來比沙斯更大的打擊，居民失業人數可能從去年的7萬3000人，增加至今年的超過10萬。

他說，新冠病毒疫情帶來的經濟影響也將超越失業數據，即便是保住工作，一些人也可能面對未充分就業（underemployed）問題，或收入會大幅減少。這將引發惡性循環，打擊消費，導致受影響的企業進一步減少人力需求。

星期五的國會辯論圍繞新加坡政府四個月內推出的第四份預算案。王瑞杰指出，四份預算案總的總支出，規模是過去年均預算的一倍，當中對抗疫情的93億新加坡幣 中，有八成撥款將投注在支持企業轉型與保障員工的生計上。

(中時 )