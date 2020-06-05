高雄愛國國小4日舉辦校內自治小市長選舉，除了培養學生民主素養觀念，也讓學校發展更進步。（洪浩軒攝）

「小孩也有投票權，國小也來選市長」，為了從小培養學生民主素養，高雄愛國國小4日舉辦校內自治小市長選舉，有別於模範生選舉，校內自治小市長由五年級學生參選，當選後將為全校同學服務1年時間，爭取相關權益，賦予學生們民主社會的價值觀。

愛國國小舉辦自治小市長選舉活動已有20年以上的歷史，每位參選人都有各自的競選團隊，並從班上或各方匯集民意，提出參選政見，再由三到六年級學生票選出自治小市長，過程中，學生們到各班拉票，發表自身政見，努力行銷自己，一點都不輸給大人們舉辦的選舉。

此次選舉結果出爐，自治小市長由陳湘余當選，對手許方瑀、邱美嘉則分別擔任副小市長，陳湘余表示，可以參與自治小市長選舉是相當難忘的回憶，也謝謝大家的支持，他認為在學校舉辦宿營活動的政見吸引許多票源，也在投票結束後，與另外2位副小市長達成協議，決定不分你我，要攜手合作一起為學校及同學盡一份心力，現在已經再著手討論宿營的相關程序。

不同於前幾年，此次校方為了讓學生們詳細了解投票的相關程序，將以往利用電子投票系統的方式改為紙本投票，讓許多小朋友感覺非常新鮮，五年級學生胡品磊表示，今年紙本投票，讓他體驗到真正選舉的氛圍，以前電子開票一翻兩瞪眼，誰當選馬上就知道，這次是像一般選舉一樣一張張開票，在拉鋸過程中，增添緊張氣氛，既有趣又刺激。

校方表示，學校舉辦自治小市長選舉已經行之有年，除了讓學生學到民主素養的觀念，每年學生們也都提出許多具體且富含創意的政見，在與學生們討論政見實行方案的過程中，也間接讓他們得知學生們的想法，因此舉辦校內小市長選舉讓學生及學校都更加進步。

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(中時 )