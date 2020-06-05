◎仍有230萬預購！健保署：口罩實名制續行

隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上國內口罩的產能自5月底即穩定達到每日2千萬片，中央疫情指揮中心日前針對徵用口罩政策進行調整，決定自6月1日起口罩實名制與廠商自由販售並行，中央健康保險署今(5)日表示，口罩實名制是成功的政策，可以繼續供應口罩國家隊所生產的口罩，而且價廉物美，達到人潮分流及方便取貨功能。

◎勞工紓困貸款已額滿！ 撥款率達6成

因應新冠疫情衝擊各行各業，勞動部自4月30日開辦「勞工紓困貸款」，累計受理案件達110萬4695件，撥款數目前為67萬3563件，撥款率為60.97％，由於名額已滿，自3日下午17時已不再受理新申請案件。

◎北市擬擴大三倍券 敬老卡花3千領3千

中央推動振興「三倍券」，方案，民眾除了可消費1000元、領3000元，持電子票證消費3000元也可退回2000元，台北市長柯文哲今天在市議會市政總質詢中表示，因疫情期間北市敬老卡使用率低，擬由市府補助1000元，讓持敬老卡的老人可以消費3000元、領3000元，後續執行方式會再研議。

◎顏清標出院回家 老婦相迎竟落淚

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天出院，先抵達台中沙鹿服務處接受訪問，87歲高齡的父親顏懷，一早就坐在服務處望穿秋水，看見兒子下車，立刻出門迎接，父子倆牽著手，老人家不禁掉下淚來，他埋怨著換肝手術瞞著他，在外面聽人說才知道。

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(中時電子報)