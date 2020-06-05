新北市長侯友宜（左二）5日上午出席「經典黃石．繁華綻放」黃石中繼市場開幕儀式，侯友宜與攤商互動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左三）5日上午出席「經典黃石．繁華綻放」黃石中繼市場開幕儀式，侯友宜與攤商互動。（葉書宏攝）

新北市市場處今（5日）上午舉辦「經典黃石．繁華綻放」黃石中繼市場開幕儀式，由市長侯友宜揭開板橋美學新市場序幕，侯友宜期許轉型後的現代化傳統市場，融入附近運動場、公園及府中商圈，成為社區居民活動的好地方。

侯友宜表示，黃石中繼市場除延續傳統味道，環境更為明亮通風，還附設咖啡廳，盼能成為民眾最喜愛的消費及社交場所。市場改建為市府重要施政，傳統市場轉型過程必須不斷地接受挑戰、不斷地做改變，希望所有攤商能在轉型過程中永續「向前行」。

侯友宜也憶及兒時回憶說，菜市場是自己小時候生活的天地，讓市場成為生活的一部分，是市場改建、改造的最大目標，中繼市場雖然只是過渡性場所，市府會用心規畫。

開幕儀式中，黃石市場一成肉舖攤商女兒曾雅芬與年僅5歲的女兒共同表演現代爵士舞，搭上市場內部自動演奏鋼琴的悠揚旋律，以「祝福」為主題獻給市場的每個攤商，她說，改變需要勇氣，相信未來一定會更好。

市場處長盛筱蓉表示，中繼市場使用環保建材建造，不同業種以招牌顏色區分，並打造無障礙空間，建物上部部分簍空，另設置監視系統、汙水處理及垃圾集中區等設施，打造兼具乾淨、明亮、透風又安全的市場。

黃石中繼市場分為A、B兩區設置，A區以珠寶盒意象打造，販售如海鮮、肉品、蔬果等生食，B區則以寶藏箱為意象，為餐飲、熟食、百貨區。此外，現場開賣200組價值500元市場消費券，優惠價8折，每人限購10組，不限金額買就送紀念保冷袋，限量100份，一開賣就銷售一空。

另外，推出特別經板橋慈惠宮媽祖過爐祈福過的限量「發財金」發送給攤商及附近里民，祝福開幕大吉、財運滾滾。同時，現場推出打卡換人氣美食福袋及買消費券送紀念保冷袋活動，吸引千名民眾共襄盛舉。

(中時 )