富時羅素今（5）日公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。其中，灣50指數成分股新納入緯穎（6669）、成分股刪除寶成（9904），寶成與義隆（2458）、神隆（1789）一同新納入台灣中型100指數成股。

證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將6月19日（周五）交易結束後生效，亦即自6月22日（周一）起生效。指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

證交所指出，依據2.6版編製規則，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月22日、23日、24日、29日和30日。

富時羅素依據5月25日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入緯穎，成分股刪除寶成，候補名單矽力-KY（6415）、智邦（2345）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、臻鼎-KY（4958）。

二、台灣中型100指數：成分股納入寶成、義隆、神隆，成分股刪除緯穎、國際中橡、為升，候補名單有正隆（1904）、華固（2548）、超豐（2441）、健策（3653）、亞太電（3682）、國光生（4142）、奇力新（2456）、長虹（5534）、東和鋼鐵（2006）、群電（6412）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入義隆，成分股刪除群創。

四、台灣發達指數：成分股納入群創、神隆，成分股刪除國際中橡、為升。

五、台灣高股息指數：成分股納入義隆、中鼎（9933）、健鼎（3044）、福懋（1434）、京城銀（2809），成分股刪除國巨（2327）、台化（1326）、大成鋼（2027）、南亞科（2408）、台勝科（3532）。

(工商 )