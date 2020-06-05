研華（2395）營運逐漸擺脫疫情影響，公告5月營收45.03億元，月增2.51％，但仍年減3.14％，創下近7個月新高，主要成長動能來自中國大陸及韓國市場拉貨力道顯現，預估6月可望延續回溫基調，第2季營收拚與去年同期持平至小幅成長。

研華表示，針對5月營收表現，以區域來看，中國大陸與韓國地區表現強勢，台灣地區表現持平，而其他市場仍呈現年對年衰退情況。

以事業群而言，工業物聯網事業群與物聯雲事業群呈現年對年雙位數成長，應用電腦事業群年對年則有個位數成長，而其餘事業部門為衰退。

研華累計前5月合併營收達201.69億元，較去年同期衰退6.66％，主要受疫情干擾所致，台灣、韓國地區逆勢成長，年增表現相對突出，而中國大陸地區營收則從衰退轉為持平。事業群普遍呈現衰退，除了智能服務事業群仍是雙位數衰退外， 其他事業群營收下滑情況已收斂至個位數，業績逐步回溫。

(工商 )