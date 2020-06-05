莫文蔚2日迎接50歲生日，因疫情影響，她與德籍老公Johannes近來大多待在英國家中，身為壽星的她生日當天精心打扮，換上曲線畢露的性感蕾絲鏤空馬甲，展現多年來如一日的美貌和好身材，而老公也非常貼心地包辦愛心生日餐，從早餐、午餐到晚餐，餐餐親自為她下廚，甚至連生日蛋糕也由老公親手製作，在生日蛋糕上更放上「17」的蠟燭，配上香檳和優雅脫俗的花束，兩人沐浴在溫暖的陽光下一起過生日，恩愛放閃無極限。

由於這陣子都待在家裡，除了和老公共度，生日當天，莫文蔚的同學也非常有心打電話跟她視訊連線，送上生日祝福，透過視訊幫她唱生日快樂歌，陪著她一起切蛋糕；對於親友溫馨相伴，莫文蔚開心表示，其實真的不需要特別的生日禮物，能度過如此甜蜜的生日已覺得很感恩，「多年來的生日幾乎都是在工作中度過的，我印象中這應該是這麼多年來第一次能在家裡和心愛的人一起度過，能在這樣的時刻這樣過生日，真的很知足很感恩了」。

此外，她還邀老公大秀高難度四手聯彈鋼琴演奏，兩人合奏的影片日前放上Youtube，是她給粉絲的生日驚喜，讓粉絲大呼：「太棒了！」而她演奏全程笑容掛在臉上，即使遇到險些彈錯的地方也笑著和老公繼續合奏下去，讓粉絲直說：「Karen的幸福全寫在臉上了！」雖受疫情影響，莫文蔚沒有公開演出行程，但她仍在疫情期間推出單曲〈Let the future in〉和〈呼吸有害〉陪伴粉絲，且今年下半年還會繼續推出新單曲，而她一手打造的虛擬歌手「莫貓寶貝」也有發行計畫，很快就會與粉絲再見面。

莫文蔚（右）與老公一起開心慶生。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚開心慶生。（莫家寶貝工作室提供）

(中時 )