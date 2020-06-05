美國商務部5月15日緊縮華為禁令，要所有的企業供貨半導體產品以及相關技術給華為，都要經過美國政府審查並通過，寬限期120天，一旦大限來時，美國晶片供應來源將阻斷。對此，大陸半導體產業早就預料對美國科技公司依賴太深，勢必要走上自主化的進程，然而，就以前端製程來說，大陸也在尋找企業，打造類私台積電-ASML模式。

隨著全球晶圓代工龍頭台積電選擇赴美設廠，這場陸美科技競賽提升到一個新高度，華為被斷供的危機漸增，市場傳出消息，華為緊急向英特爾、賽靈思拉貨2年庫存，也一度傳出找上聯發科等第三方廠商採購晶片，但遭到聯發科否認。

不過，華為旗下海思半導體這幾年快速發展，並在去年發表全球首款旗艦級5G系統單晶片(SoC)處理器，並在遭到美國商務部列入實體清單後快速變化市場策略，雖在不能使用GMS服務下，海外銷售業務遭到嚴重打擊，但在短短1季時間成為大陸手機龍頭，主要還是依靠台積電的晶圓代工，旦這條路如今也遭阻斷。

台積電能在7奈米製程大獲成功，半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備，此外，光刻膠也大多掌握在JSR、東京應化等日本4大化工企業手上，擁市占7成比重，雖然大陸半導體生產值為居全球前列，實際上技術都來自海外。

不過，大陸半導體設備廠商上海微電子裝備日前傳出，近期在發展出在28奈米製程的DUV光刻機上取得重大進展，預計在2021年交付，光刻膠則是期望南大光電的研發，至於晶圓代工，則是由該市場的龍頭中芯國際負責，大陸半導體產業自主化模式也略見雛型。

然而，28奈米到7奈米製程，台積電也從2011年第四季跨到2017年第二季才開始量產，何況是光刻機設備以及相關材料等來自歐美技術研發支持，恐怕大陸半導體產業要走到一定規模可能要10年時間。

從中芯國際Q1財報顯示，來自大陸營收整體比重達61.6%，主要營收貢獻來自55／65奈米製程，先進製程14奈米則是僅占1.3％，雖近年在原台積電研發處長、中芯國際聯合首席執行梁孟松帶領下，先進製程獲得大幅進展，第2 代14 奈米FinFET 製程技術也正在進入客戶導入階段，仍無法跨進台積電與三星的先進製程之爭，但至少已經替大陸半導體產業跨出關鍵一步。

(中時電子報)