35歲生田斗真過去演出日劇版《花樣少年少女》中「中津秀一」一角走紅，5年前他和一起演出日劇《無間雙龍》、小他10歲的演技派女星清野菜名爆出過夜情，今(5日)兩人即將結婚，戀情修成正果。

生田斗真5年前和小栗旬攜手演出日劇《無間雙龍》，帥氣模樣使他人氣翻漲，當時卻被《週刊女性》抓包和劇中同演警察的清野菜名因戲結緣，女方某天晚上搭計程車到男方住所，進大樓前疑怕被拍到，還左顧右望，直到隔天11時才離開生田斗真的家，而生田斗真為避嫌，刻意過了1小時才出門。

當時報導指出，生田斗真雖和清野菜名刻意不在同時間離開家門，打扮卻幾乎一模一樣，像是情侶裝，今《週刊文春》報導，傑尼斯相關人士透露，生田斗真和小10歲的清野菜名即將結婚，讓許多粉絲十分驚訝。

兩人剛剛透過事務所發表聲明證實，說初夏之際希望大家身體健康，當全世界陷入疫情的時刻，兩人都猶豫是否該在這時候結婚，但最終決定攜手跨過危機，繼續朝演員工作邁進，「我們兩人都還不成熟，今後請大家繼續多多指教」，最後寫下兩人姓名「生田斗真、清野菜名」。

(中時電子報)