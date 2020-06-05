面對疫情，政府從防疫、紓困，已進階到振興經濟，商總卻調查發現，幾乎各行各業仍處在難以擺脫紓困的冏境，對政府的紓困、振興措施，各行各業都有「非常多、非常亂、非常難」的困惑，商總因此建議，紓困要簡單、便民，同時滾動式的檢討修正各項紓困方案，紓困才能到位，也才能在振興階段達到預期的經濟復甦效果。

政府提出紓困方案多月，商總調查卻發現，無論是觀光旅遊、交通運輸、批發零售、餐飲、農漁業等各行各業都出現政府紓困政策與企業需求有落差的現象。

商總指出，政府提出紓困方案，原是德政。卻因為各部會都推出紓困政策方案，農委會有對農漁民的補助，交通部有對觀光旅遊、交通運輸產業的因應對策，經濟部有對產業的紓困，勞動部也有對勞工的紓困，形成紓困措施「非常多」，也因此引發民怨。

商總調查發現，德政變民怨，是因為紓困措施雖然非常多，卻也因為部會間沒有統合好，就出現同樣都是交通運輸業，航空運輸業、空廚地勸、機場商場服務業都可申請紓困，但是，航空運輸集散站經營業者卻沒有納入紓困對象，還有漁港、漁民、公有零售漁市等都有補助方案，但是漁業批發業者卻沒有被納為紓困對象，主要是因為業別歸類不同、主管機關也不同，也讓相關業者感到方案內容「非常亂」。

商總調查也發現，不但措施非常多，方案內容非常亂，文書申請程序也非常繁瑣，有些基本資料政府都有，例如營業事業統一編號、勞、健保條件等，如果政府願意對提出紓困的企業或店家，先將基本資料查核統計、再實際訪查企業與店家經營現況，最後再決定紓困，可以縮短文書流程，也不會讓受困企業因文書申請程序太過繁瑣而有「非常難」之嘆。

(工商 )