興櫃電商業者松果購物（6740）5日公布5月合併營收2,597萬元，雖為今年以來單月新低，但在疫情促發的線上消費商機發酵下，平台交易額（GMV）達1.91億元，累計今年以來營收為1.68億元，較去年同期成長71％。

松果購物5月營收主要歸功於母親節檔期﹑涼夏商機外，公司也在保有居家生活品牌定位的市場優勢下，陸續朝向3C、美妝、服飾類別拓展，包括OSIM、神腦、南紡購物中心等品牌陸續聯手加入。

此外，5月份松果購物APP下載量也突破300萬大關，累計今年前5個月松果購物整體行動端營收占比達77.8％，顯示透過AI優化並精準投放的行銷服務有效改善用戶體驗，成功提升消費者下單率。松果購物5日均價上漲3.09％，以54.68元作收。

松果購物董事長郭家齊表示，未來電商市場的變化速度會愈來愈快，除了消費者會在不同的情境下進行消費之外，電商更要讓消費者在有限的時間中進行消費。松果購物自4月份起數波檔期將戰線提前開跑，以提早掌握市場的趨勢與潮流，更推出各種獨特優惠為錨點，進一步成為消費者心中的「必買」的選項。

展望6月，松果購物的開站四周年活動與618年中慶檔期將陸續開跑，各種優惠活動相繼推出，盼能進一步推升本季業績的成長動能。

(工商 )